Die Türkei hat ihren Militäreinsatz im Nordosten Syriens begonnen. Das teilte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch mit. Zuvor rief die kurdische Autonomieverwaltung die Zivilbevölkerung zur Generalmobilmachung auf. Alle Zivilisten sollten sich „an die Grenze zur Türkei begeben, um in diesem heiklen historischen Moment Widerstand zu leisten“, erklärte die Autonomieverwaltung am Mittwoch.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter