Mandat für Philippa Strache fix

Es ist fix: Für die Ehefrau des zurückgetretenen FPÖ-Parteiobmanns Heinz-Christian Strache, Philippa Strache, ist der Weg ins Parlament frei. Sie könnte - falls sie nicht von sich aus verzichtet - über die Landesliste in den Nationalrat einziehen. Das hat die Landeswahlbehörde am Mittwochnachmittag entschieden, wie diese der APA mitteilte.

Dem auf der Liste vor ihr gereihten Justizsprecher Harald Stefan wird das im Wahlkreis Wien Süd erzielte Grundmandat zugeteilt. Dass er auf dieses verzichtet und stattdessen das Landeslisten-Mandat annimmt, ist nicht möglich. Die FPÖ hatte Anfang der Woche diese Variante noch angekündigt. Damit hätte man Philippa Strache den Einzug in den Nationalrat verwehrt.

Zuvor wurde bekannt, dass Philippa Strache ihr Gehalt von 9.500 Euro als „Tierschutz-Beauftragte“ der FPÖ auch während der Karenz bezogen haben soll. Allerdings wurde Strache nie für diese Funktion bezahlt, sondern als „Social-Media-Beauftragte“ des freiheitlichen Klubs. Ihre Rolle als „Tierschutz-Beauftragte“ soll Strache vor der konstituierenden Sitzung des Nationalrats am 29. Oktober verlieren.

Der FPÖ-Klub gab unterdessen bekannt, dass Philippa Strache überhaupt keine Karenzzeit in Anspruch genommen habe. Auch während ihrer Zeit im Mutterschutz habe sie „selbstverständlich kein Gehalt“ bezogen, widersprach der Klub in einer Aussendung am Mittwoch den Angaben von Teilnehmern an der Sitzung des Bundesparteivorstandes gegenüber der APA.