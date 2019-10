Prozess vor Urteil nach Bluttat in Steyr

Im Prozess um die Bluttat an einer 16-Jährigen in Steyr haben sich am frühen Mittwochabend die Geschworenen zur Rechtsbelehrung und Beratung zurückgezogen. Ein Urteil ist am späteren Abend zu erwarten. Dem 18-jährigen Freund des Mädchens, der wegen Mordes angeklagt ist, drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Wenn man berücksichtige, dass ein 16-jähriges Mädchen noch vor seinem Start ins Leben aus diesem herausgerissen und der Familie die Tochter bzw. Schwester genommen worden sei, „dann sind Sie gut beraten, sich an der Höchststrafe zu orientieren“, legte der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer den Geschworenen ans Herz.

Mildernd sehe er wohl den bisher ordentlichen Lebenswandel des Angeklagten. Ein reumütiges Geständnis könne er in dessen Aussagen vor der Polizei - vor Gericht hatte der 18-Jährige ja weitgehend geschwiegen - nicht erkennen, nicht einmal ein richtiges Tatsachengeständnis. Dass er sich selbst gestellt hat, sei auch nur auf den massiven Fahndungsdruck zurückzuführen gewesen. Erschwerend erachte er die Heimtücke, denn der Angeklagte habe von hinten zugestochen.

Der Verteidiger sieht sehr wohl ein Tatsachengeständnis und „viel zu wenige Fakten, die einen Mord begründen würden“. Er hatte ja eingeräumt, dass sein Mandant den Tod des Mädchens verschuldet habe, allerdings hätte er keine Tötungsabsicht gehabt. Der 18-jährige Afghane selbst sagte zum Ende der Verhandlung: „Ich möchte der Familie sagen, dass es mir leidtut.“