13,5 Jahre für Mord an 16-jähriger Freundin in Steyr

Ein 18-jähriger Afghane ist am Mittwoch am Landesgericht Steyr zu 13,5 Jahren wegen Mordes verurteilt worden. Er soll im Dezember des Vorjahres seine 16-jährige Freundin in deren Kinderzimmer mit einem Messerstich getötet haben. Die Entscheidung der Geschworenen fiel einstimmig.

Mildernd wurde die Unbescholtenheit des Angeklagten, erschwerend der qualvolle Tod des Opfers gewertet. Die Geschworenen befanden den Angeklagten einstimmig für zurechnungsfähig, dem psychiatrischen Gutachten folgend.