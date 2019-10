Bei einer Explosion in einem Entsorgungsbetrieb in Hörsching (Bezirk Linz-Land) sind am Donnerstag neun Personen verletzt worden. Drei Schwerverletzte wurden zur Versorgung ihrer Brandwunden mit Hubschraubern in Kliniken in München, Wien und Linz geflogen.

18 Feuerwehren kämpften gegen die Flammen in zwei Hallen, in denen Kunststoffabfälle sortiert werden, berichtete die oberösterreichische Polizei. Anrainer wurden per Twitter aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten.