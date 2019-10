Der Niederösterreicher Dominic Thiem steht beim Masters-1000-Tennisturnier in Shanghai erstmals im Viertelfinale. Bei seinem siebenten Sieg auf der ATP-Tour in Folge gewann der 26-Jährige Peking-Sieger am Donnerstag im Achtelfinale gegen den Georgier Nikolos Basilaschwili (15) 6:3,6:4. Im Viertelfinale am Freitag trifft der als Nummer vier gesetzte Thiem auf den Italiener Matteo Berrettini (11).

