Boom bei guten Wellnesshotels hält weiter an

Der starke Aufwärtstrend bei guten Wellnesshotels hält weiter an. „Die Nachfrage nach Qualitäts-Wellnessurlaub ist so groß wie nie - Tendenz steigend“, erklärte der Herausgeber des Wellnesshotel-Führers „Relax Guide“, Christian Werner. Den Hauptgrund für diesen Erfolg sieht Werner in dem hohen Qualitätslevel, das die Spitzenhäuser inzwischen erreicht haben.

Für den aktuellen Guide haben die Tester wieder die gesamte Branche unter die Lupe genommen. Werner: „Wir haben alle 1.101 Spa-Hotels in Österreich anonym getestet, knapp 22 Prozent konnten mit mindestens einer Lilie ausgezeichnet werden.“ Der hohe Anteil an Spitzenhotels ist dem Herausgeber zufolge beachtlich. „Wir haben in Österreich prozentuell fast doppelt so viele Lilien-Hotels wie in Deutschland“, unterstrich Werner.

Die guten Häuser können auch in einem gesättigten Markt entspannen: „Dank umfangreicher Investitionen ist die Infrastruktur vor allem in besseren Häusern geradezu perfekt. Dies schlägt sich auch bei der Zahl der Gäste nieder“, lobte Werner. Hinzu kommen individuelle Schwerpunkte der Häuser wie Yoga, Wandern, Gourmet oder Kinder, die ebenfalls gut angenommen werden. Für durchschnittliche und unterdurchschnittliche Häuser sei das wirtschaftliche Umfeld hingegen eher schwieriger geworden.

Auch die Preisentwicklung ließ Werner zufolge aufhorchen: Die guten Wellnesshotels konnten nämlich eine Erhöhung von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr durchsetzen. „Und das in einem Umfeld von extrem niedrigen Zinsen und sehr geringer Inflation“, ergänzte Werner. Im Schnitt kostet ein gutes Wellnesshotel damit 138,22 Euro pro Person und Nacht.

Es gab aber auch Kritik: „Die Hotellerie hat mit einem eklatanten Fachkräftemangel zu kämpfen, was sich immer häufiger in Mängeln bei der Servicequalität zeige. Hier müssen nicht wenige Hotels nachbessern“, unterstrich Werner.

Insgesamt haben in der vergangenen Saison zehn Hotels geschlossen, 15 sind neu hinzugekommen. 50 Hotels wurden besser bewertet, 44 schnitten hingegen schlechter ab als im Vorjahr.

Auch beim „Relax Guide“ gibt es Neuerungen: Die aktuelle Ausgabe bietet erstmals das Service „Wellness auf einen Blick“. „Dazu haben wir Top-Rankings in insgesamt sechs Kategorien erstellt. Das Spektrum reicht von ‚Yoga‘ über ‚Klein und fein‘ bis hin zu ‚Mit Kindern‘ und ‚Gourmet‘“, erklärte Werner.

Stark ausgebaut wurde auch der Südtirol-Teil des Guides. „Dazu haben wir alle Südtiroler Hotels untersucht und jene, die mit Lilien bewertet werden konnten, ausgewählt. Es sind genau 100 geworden“, sagte Werner. Die Lilie ist das Qualitätsgütesiegel des Wellnesshotelführers, im besten Fall kann ein Haus mit vier Lilien ausgezeichnet werden.