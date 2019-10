Lokalwahl in Ungarn: Opposition gemeinsam gegen Orban-Partei

Damals sicherte sich die Partei von Premier Viktor Orban auch das Amt des Bürgermeisters von Budapest, gewann in 17 Stadtbezirken und in 20 der 23 größten Städte des Landes. Mit der Aufstellung gemeinsamer Kandidaten will die Opposition einen erneuten Erdrutschsieg von Fidesz verhindern. In Budapest gibt es laut Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Amt des Bürgermeisters zwischen dem Amtsinhaber Istvan Tarlos und dem linksliberalen Oppositionskandidaten Gergely Karacsony. Die Wahllokale im Land sind von 6.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Mit ersten Ergebnissen wird laut Nationalem Wahlbüro ab 20.00 Uhr gerechnet.

