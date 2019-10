Urnengang bei Landtagswahl in Vorarlberg beendet

Die Vorarlberger Landtagswahl 2019 ist beendet: Die letzten Wahllokale schlossen um 13.00 Uhr. Das war auch der Zeitpunkt, ab dem die ersten Ergebnisse aus den Kleingemeinden veröffentlicht werden durften. Die ersten Ergebnisse sind für die ÖVP und die Grünen verheißungsvoll ausgefallen, auch die NEOS und die SPÖ verzeichneten Zuwächse. Ein bitterer Sonntag könnte hingegen der FPÖ bevorstehen.

Die Volkspartei verzeichnete in diesen Kleingemeinden mit 106 bis 689 Wahlberechtigten einen Stimmenanteil von 62,4 Prozent, das bedeutete im Vergleich zur Landtagswahl 2014 ein Plus von 0,7 Prozentpunkten. Die Grünen wuchsen von 8,8 auf 11,4 Prozent (plus 2,6), die NEOS von 5,3 auf 7,3 Prozent (plus 2,0) und die SPÖ von 3,5 auf 4,5 Prozent (plus 1,0). Bei der FPÖ hingegen gingen über sieben Prozentpunkte verloren. Sie kamen auf 11,1 Prozent Stimmenanteil (2014: 18,2).

Der Wahltag in Vorarlberg war - wie schon bereits vor zwei Wochen - ein schöner Herbsttag bei warmen Temperaturen. In der Früh - die ersten Wahllokale öffneten um 7.00 Uhr, um 8.00 Uhr waren praktisch alle geöffnet - schien die Wahl schleppend anzulaufen, zur Mitte des Vormittags waren dann aber doch zahlreiche Menschen unterwegs ins Wahllokal. Bei den jüngsten drei Vorarlberger Landtagswahlen, bei denen keine Wahlpflicht mehr galt, lag die Wahlbeteiligung zwischen 60,6 und 68,4 Prozent.

Mit der Bekanntgabe erster Ergebnisse war kurz nach 13.00 Uhr zu rechnen, gegen 14.00 Uhr war die erste Hochrechnung angekündigt. Dann sollte schon einigermaßen klar sein, wie die Wahl ausgegangen sein könnte. Mit dem vorläufigen Endergebnis, das in Vorarlberg auch schon etwa 90 Prozent der Briefwahlstimmen enthält, wurde zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr gerechnet.

Bei der Stimmabgabe der Spitzenkandidaten hatte es Landesrat Johannes Rauch (Grüne) am Eiligsten. Schon um 8 Uhr schritt er in Rankweil zur Urne, um sich im Anschluss einer Radtour zu widmen. Am frühen Nachmittag wird er ebenso wie die anderen Spitzenkandidaten im Landhaus eintreffen.

„Guter Dinge“ zeigte sich bei seiner Stimmabgabe auch Landeshauptmann Markus Wallner, ist doch zu erwarten, dass die ÖVP nach der Schlappe von vor fünf Jahren wieder zulegt. Er wurde wie üblich von Ehefrau Sonja begleitet, die beiden Töchter des Paars hatten per Briefwahl abgestimmt, der Sohn des Paars ist noch nicht wahlberechtigt. Die Wallners wollten nach dem Besuch im Frastanzer Wahllokal noch ein wenig Luft schnappen, ehe die Fahrt Richtung Bregenz auf dem Programm stand.

Schwierig ist der Wahlkampf für die FPÖ nach Ibiza- und Spesenaffäre sowie dem darauf folgenden Dämpfer bei der Nationalratswahl. Wohl nicht nur deshalb besuchte Spitzenkandidat Christof Bitschi, der neben Staudinger als einziger der chancenreichen Kandidaten erstmals an der Spitze einer Landtagswahlliste steht, am Vormittag den Gottesdienst in Brand. Zur Wahl hatte er seine Familie mitgebracht.

Volles Programm gab es für NEOS-Spitzenkandidatin Sabine Scheffknecht, findet in ihrer Wohngemeinde Lustenau doch am Sonntag nicht nur die Wahl sondern auch Vorarlbergs größtes Volksfest, die Kilbi statt. Nach der Stimmabgabe, bei der sie sich von einem „großen Erfolg“ der NEOS überzeugt gezeigt hatte, besuchte sie dann auch den Rummel in Österreichs größter Marktgemeinde und ließ sich auch eine Fahrt mit dem Ringelspiel nicht entgehen.

Offenbar keine größere Lust auf Treffen mit Fotografen und Kamerateams am Wahlvormittag hatte SPÖ-Kandidat Martin Staudinger, der mit seiner Partei um die Rückkehr gegen die Zweistelligkeit bzw. gegen den Verlust des Klubstatus kämpft. Er hat schon am Montag seinen Stimmzettel in den Briefkasten geworfen.