Hohe Beteiligung bei Kommunalwahlen in Ungarn

Mit einer hohen Beteiligung haben am Sonntag die Kommunalwahlen in Ungarn begonnen, bei denen in rund 3.200 Gemeinden Lokalparlamente und Bürgermeister gewählt werden. Bis 13.00 Uhr gaben 26,60 Prozent der rund acht Millionen Wahlbürger ihre Stimmen ab, rund drei Prozent mehr als bei den letzten Kommunalwahlen 2014.

Damals siegte die rechtsnationale Regierungspartei Fidesz bei einer Wahlbeteiligung von rund 43 Prozent über die Opposition. Laut politischen Beobachtern könnte eine hohe Teilnahme bei der aktuellen Wahl die Opposition begünstigen.

Premier Viktor Orban ersuchte bei seiner Stimmabgabe Sonntagfrüh die Budapester Wahlbürger darum, für den bisherigen Fidesz-Bürgermeister Istvan Tarlos zu stimmen. Zwischen Tarlos und dem gemeinsamen Kandidaten der sozialliberalen Oppositionsparteien, Gergely Karacsony, wurde laut Meinungsumfragen ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen prophezeit.

Hinsichtlich des „Sex-Skandals“ um den Fidesz-Bürgermeister Zsolt Borkai in der westungarischen Stadt Györ gab Orban vor Journalisten eine ausweichende Antwort auf die Frage, wen er in Györ unterstützt. „Ich unterstütze die Györer Bürger. Nach seiner Meinung zum Sex- und Korruptionsskandal befragt betonte Orban: Die Bürger von Györ werden ihre Meinung sagen, er wiederum am Montag nach der Wahl. Dies sei die richtige Reihenfolge.“

Kurz vor den Kommunalwahlen gelangten heimlich aufgenommene Videos dank eines anonymen Bloggers ins Netz. Diese zeigen, wie sich Borkai mit Prostituierten im Frühjahr 2018 auf einer Jacht in der Adria vergnügt. Trotz des Skandals war Borkai nicht von seiner Kandidatur zurückgetreten. Fidesz bezeichnete das Sex-Video als „Privatangelegenheit“ von Borkai, der laut Vorwürfen auch in Korruptionsaffären verwickelt sei, die ihm Millionen Euro mittels Scheinfirmen eingebracht haben sollen.

Laut Nationalem Wahlbüro (NVI) sind 30 internationale Beobachter bei den Kommunalwahlen im Einsatz, vier mehr als 2014. Die Wahllokale im Land sind von 6.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Mit ersten Ergebnissen wird laut nationalem Wahlbüro ab 20.00 Uhr gerechnet.