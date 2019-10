US-Superstar Simone Biles hat einen weiteren Rekord der Turngeschichte gebrochen. Die 22-Jährige aus Texas gewann am letzten Tag der Turn-WM auf dem Schwebebalken und am Boden ihr viertes und fünftes Gold in Stuttgart und hat nun die Rekordzahl von 25 WM-Medaillen, davon 19 Goldene gewonnen. Sie übertraf damit den Weißrussen Witali Scherbo, der es auf 23 WM-Medaillen gebracht hatte.

