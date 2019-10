Ein Fischer ist Sonntagmittag tot aus der Steyr in der Ortschaft Leonstein in Grünburg (Bezirk Kirchdorf an der Krems) geborgen worden. Der Mann, geboren im Jahr 1944, soll zum Fischen am Fluss gewesen sein. Ein Kollege habe den leblosen Körper im Wasser treiben gesehen und die Einsatzkräfte verständigt. Die genauen Umstände waren vorerst nicht bekannt.

