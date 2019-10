Syrische Kurden meldeten Flucht von Hunderten IS-Angehörigen

Die türkische Offensive in Nordsyrien hat nach Angaben der kurdischen Autonomieverwaltung zur Flucht von fast 800 Angehörigen von Kämpfern der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geführt. 785 Frauen und Kinder seien aus einem Lager bei Ain Issa geflohen, nachdem es in der Nähe türkische Luftangriffe gegeben hatte. Unterdessen eroberte die Türkei die syrische Grenzstadt Tall Abyad.

Mit der Einnahme von Tall Abyad richtet sich der Fokus der Offensive nun auf die Grenzstadt Ras al-Ain weiter östlich. Die beiden Städte, die unmittelbar südlich der Grenze zur Türkei liegen, sind die Hauptziele der seit Mittwoch laufenden Militäroffensive. Das türkische Verteidigungsministerium teilte inzwischen mit, auch die wichtige Überlandstraße M-4 sei unter Kontrolle der türkischen Armee. Sie liegt rund 30 Kilometer südlich der Grenze.

Die Verwaltung der halbautonomen Kurdenregion erklärte, die Insassen des IS-Lagers hätten die Wachen angegriffen und die Tore geöffnet. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle verließ ein Teil der Wachen das Lager, nachdem es in der Nähe türkische Luftangriffe und Gefechte mit kurdischen Kämpfern gegeben hatte. Die Insassen des Lagers würden nun „nach und nach“ fliehen, erklärte die Beobachtungsstelle.

Seit Beginn der türkischen Offensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) am Mittwoch besteht international die Sorge, dass die tausenden inhaftierten IS-Kämpfer und ihre Angehörigen die Chance nutzen, um aus kurdischer Haft zu fliehen. In den kurdischen Gefängnissen in Nordsyrien sind rund 12.000 IS-Kämpfer inhaftiert, darunter bis zu 3.000 Ausländer. Ein Teil der Gefängnisse liegt unmittelbar in der Kampfzone.

In Internierungslagern in der Region leben zudem rund 12.000 ausländische Frauen und Kinder. Viele von ihnen waren im März bei der Eroberung der letzten IS-Bastion Baghouz im Osten Syriens durch die YPG-Miliz in Gefangenschaft geraten. Die syrische Kurdenmiliz ist ein wichtiger Verbündeter des Westens im Kampf gegen die Jihadisten, gilt in Ankara aber wegen ihrer engen Verbindungen zu kurdischen Rebellen in der Türkei als Bedrohung.

Bei einem türkischen Luftangriff auf einen Konvoi mit Zivilisten und ausländischen Journalisten in Nordsyrien wurden laut einer Aktivistengruppe zehn Menschen getötet. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, traf der Angriff den Konvoi in der nordsyrischen Grenzstadt Ras al-Ain. Damit sei die Zahl der zivilen Opfer der türkischen Offensive am Sonntag auf mindestens 26 gestiegen.

Als Reaktion auf die türkische Offensive in Nordsyrien entsendet die syrische Armee nach Angaben von Staatsmedien Truppen in das Gebiet. Die Armee werde sich der türkischen „Aggression“ entgegenstellen, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA. Nähere Details zu der Mobilmachung wurden zunächst nicht genannt. Nach Angaben eines hochrangigen kurdischen Politikers fanden auf einem russischen Militärstützpunkt Gespräche zwischen Vertretern der von Kurdenmilizen angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) und der syrischen Regierung statt.

International wächst seit Tagen die Kritik an der Türkei. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verlangten ein Ende der türkischen Militäroffensive. Die humanitären Folgen der Offensive seien „gravierend“ und es bestehe die Gefahr, dass die IS wieder erstarke, sagte Merkel vor einem Arbeitsessen mit Macron im Elysée-Palast. Deutschland und Frankreich hatten zuvor eine Einschränkung ihrer Rüstungsexporte an die Türkei angekündigt. Österreich liefert seit 2016 kein Kriegsmaterial an die Türkei.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zeigte sich unbeeindruckt von Sanktionen als Reaktion auf den Vormarsch seiner Truppen in Nordsyrien. Wer glaube, die Türkei werde wegen Wirtschaftssanktionen oder Waffenembargos von ihrem Weg abweichen, irre sich, sagte Erdogan.