ÖFB-Team nach 1:0 in Slowenien knapp vor EM-Teilnahme

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft steht vor der Teilnahme an der EURO 2020. Die ÖFB-Auswahl gewann am Sonntag in der EM-Qualifikation auswärts gegen Slowenien durch ein Tor von Stefan Posch in der 21. Minute mit 1:0 und hat damit zwei Runden vor Schluss den zweiten Platz in Gruppe G jeweils fünf Punkte vor Nordmazedonien und Slowenien abgesichert.

Das bedeutet, dass der Truppe von Teamchef Franco Foda schon gesamt ein Punkt in den abschließenden Partien am 16. November in Wien gegen Nordmazedonien und am 19. November auswärts gegen Lettland für einen EM-Startplatz reicht.