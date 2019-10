Queen zur Wiedereröffnung des Parlaments eingetroffen

Die britische Königin Elizabeth II. ist zur feierlichen Wiedereröffnung des britischen Parlaments im Oberhaus eingetroffen. Wie üblich reiste die 93-jährige Queen per Kutsche in einer Prozession vom Buckingham-Palast zum „State Opening of Parliament“.

Die vergoldete „Diamond Jubilee State Coach“ wurde von sechs weißen Pferden gezogen. Begleitet wurde sie von Thronfolger Prinz Charles und dessen Ehefrau Herzogin Camilla. Im Oberhaus verliest sie in Anwesenheit der Parlamentarier die Regierungserklärung des Premierministers. Für Elizabeth II. ist es bereits die 65. „Queen‘s speech“.

Regierungschef Boris Johnson will einer im Voraus verbreiteten Mitteilung zufolge die Kriminalitätsbekämpfung verstärken, das Gesundheitssystem verbessern und in die Infrastruktur investieren. Auch Umweltschutzmaßnahmen zur Reduzierung der Luftverschmutzung und des Plastikmülls sind geplant. Insgesamt soll der Lebensstandard erhöht werden. Der Premierminister will Großbritannien „zum besten Platz auf der Erde“ machen, wie aus einer Mitteilung der Downing Street weiter hervorgeht.

Vor allem aber verspricht Johnson, den EU-Austritt am 31. Oktober durchzuziehen, um „die Möglichkeiten, die der Brexit bietet“ auszuschöpfen. Erwartet wird außerdem, dass er Gesetzesvorhaben wie die Umsetzung eines Brexit-Deals mit Brüssel sowie geplante Investitionen in das marode Gesundheitssystem NHS (National Health Service) und die Infrastruktur des Landes darlegt.

Kritiker sehen die Vorschläge als kalkulierte Versprechen der Regierung im Hinblick auf eine Neuwahl und verweisen auf die hohen Kosten. Johnsons Regierung verfügt derzeit über keine Mehrheit im Unterhaus. Fraglich ist daher, wie viele der Pläne im Parlament durchkommen.

Oppositionspolitiker werfen dem Premier daher vor, den Pomp des Königshauses als Plattform für Wahlwerbung zu missbrauchen. Experten gehen davon aus, dass das Unterhaus das Regierungsprogramm kommende Woche formell ablehnen wird. Es wäre das erste Mal seit 1924, dass eine „Queen‘s speech“ im Unterhaus scheitert. Johnsons Rücktritt wäre in diesem Fall wohl unvermeidlich.

Nach derzeitigem Stand wird Großbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union austreten. Johnson hatte wiederholt mit einem ungeregelten Ausscheiden (No-Deal-Brexit) gedroht. Am vergangenen Donnerstag war nach einem Treffen des Premiers mit dem irischen Regierungschef Leo Varadkar wieder unerwartet Bewegung in die Gespräche gekommen.