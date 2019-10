Nestroy-Preise: Andrea Breth wird für ihr Lebenswerk geehrt

Andrea Breth wird bei der 20. Nestroy-Gala am 24. November im Theater an der Wien mit dem Nestroy-Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Bestes Stück ist „Hass-Triptychon - Wege aus der Krise“ von Sibylle Berg in der Koproduktion der Wiener Festwochen und dem Maxim Gorki Theater Berlin. Für weitere elf Kategorien hat der Wiener Bühnenverein am Montag die Nominierungen bekanntgegeben.

„Während der letzten 20 Jahre seines Bestehens hat der Nestroy-Preis immer wieder beweisen können, wie exakt sich der Puls des Zeitgeschehens anhand dieser Auszeichnung bemessen lässt“, freute sich Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Halser (SPÖ) laut Aussendung. „Unsere diesjährige Ehrenpreisträgerin Andrea Breth ist eine herausragende Regisseurin, die über die Grenzen von Europa hinaus eine einzigartige Stellung einnimmt. Mit unverwechselbarer Handschrift, Präzision und Autorentreue kreiert diese Spezialistin des psychologisch-realistischen Stiles Meisterwerke der Schauspielkunst.“ Die Tatsache, dass Peter Handke letztes Jahr für sein Lebenswerk geehrt worden sei und heuer mit dem Literatur-Nobelpreis, „stimmt mich für die nächsten 20 Jahre unseres Wiener Theaterpreises mehr als zuversichtlich und glücklich“, so die Stadträtin.

Als Beste Schauspielerin sind Anna Drexler, Steffi Krautz, Caroline Peters, Maja Schöne und Andrea Wenzl nominiert, auf einen Nestroy in der Kategorie Bester Schauspieler dürfen Benny Claessens, Lukas Holzhausen, Jörg Pohl, Steven Scharf und Johannes Silberschneider hoffen. In der Nebenrollen-Sparte sind diesmal Rainer Galke, Evi Kehrstephan, Alexandra Krismer, Christoph Luser und Oda Thormeyer nominiert.

Für die Beste Regie gehen Kornél Mundruczó für Molnars „Liliom“ (Koproduktion der Salzburger Festspiele und dem Thalia Theater Hamburg), Dušan David Pařizek mit „König Ottokars Glück und Ende“ am Volkstheater und Johan Simons mit „Woyzeck“ (Koproduktion des Burgtheaters und dem Schauspielhaus Bochum) ins Rennen.

Um den Preis als bester Nachwuchs rittern bei den Frauen Pinar Karabulut mit der Inszenierung „Endstation Sehnsucht“ am Volkstheater, Enis Maci als Autorin von „Autos“ (Schauspielhaus Wien) und Anna Rieser als Grace in „Dogville“ (Landestheater Linz). Bei den Männern sind Moritz Beichl mit der Inszenierung „Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war“ (Landestheater Niederösterreich), Niklas Doddo als Phil in „Die Mitte der Welt“ (Theater der Jugend) und Matthias Rippert mit der Inszenierung „Ernst ist das Leben - Bunbury“ (Landestheater Linz) im Rennen.

Die Beste Bundesländer-Aufführung kommt aus dem Schauspielhaus Graz („Die Revolution frisst ihre Kinder!), dem Landestheater Linz („Kasimir und Karoline“) oder dem Stadttheater Klagenfurt („Vor Sonnenaufgang“ von Ewald Palmetshofer nach Gerhart Hauptmann, Stadttheater). Als Beste Aufführung im deutschsprachigen Raum ist neben „Dionysos Stadt“ an den Münchner Kammerspielen und „Häuptling Abendwind“ am Deutschen Schauspielhaus Hamburg auch „Tartuffe oder das Schwein der Weisen“ von PeterLicht nach Moliére (Theater Basel) nominiert.

Der Preis für die beste Ausstattung wurde heuer nicht vorab bekannt gegeben, hier sind mit Katrin Brack mit „Deponie Highfield“ (Koproduktion Wiener Festwochen und Burgtheater), Monika Pormale für „Liliom“ (Koproduktion der Salzburger Festspiele und dem Thalia Theater Hamburg) und Raimund Orfeo Voigt für „Der einsame Weg“ (Theater in der Josefstadt) und für „Sommergäste“ (Salzburger Festspiele) drei Kandidaten im Rennen.

. ORF III überträgt die Gala, bei der Maria Köstlinger, Florian Teichtmeister und ORF-III-Moderator Peter Fässlacher nach einem Skript von Nicolaus Hagg durch den Abend führen, live-zeitversetzt ab 20.15 Uhr.