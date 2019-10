Wienerin flüchtete vor Freund aus der Wohnung

Eine 62-Jährige ist am Montagabend vor ihrem betrunkenen und gewalttätigen Freund aus der gemeinsamen Wohnung in der Arndtstraße in Wien-Meidling geflüchtet. Per Notruf informierte sie die Exekutive, dass ihr Lebensgefährte bewaffnet sei, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger am Dienstag.

Nach der Festnahme des Alkoholisierten, gegen den ein Waffenverbot besteht, wurden bei der Durchsuchung drei illegale Pistolen samt Schalldämpfer und rund 1.500 Schuss Munition sowie ein Springmesser gefunden. Neben den waffenrechtlichen Schwierigkeiten sieht sich der 52-Jährige auch mit Anzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung konfrontiert, weiters wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen.