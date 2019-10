Suche nach Brexit-Durchbruch vor EU-Gipfel auf Hochdruck

In einem Wettlauf gegen die Zeit haben die Europäische Union und Großbritannien am Dienstag nach einer Brexit-Lösung gesucht. Beide Seiten betonten die Einigungschancen. Doch wurden auch längere Verhandlungen nicht ausgeschlossen. EU-Chefverhandler Michel Barnier halte eine Einigung mit London vor dem EU-Gipfel diese Woche für „sehr schwierig, aber noch möglich“, hieß es am Dienstag in Luxemburg.

Dafür müsse ein Gesetzesentwurf spätestens vormittags zur wöchentlichen Sitzung der EU-Kommission vorliegen, verlautete aus EU-Kreisen. Die jüngsten Vorschläge aus London sind Barnier zufolge nicht ausreichend. Laut deutschen Regierungskreisen will Barnier die EU-Staaten am Mittwochnachmittag über den Stand der Bexit-Verhandlungen informieren.

Für EU-Chefunterhändler Michel Barnier war nach Angaben von EU-Diplomaten am Dienstag noch alles möglich: Einigung bis zum Abend, erneute Verschiebung des Austrittstermins oder ein Scheitern der Beratungen. Offen seien noch immer die Zollregelungen auf der irischen Insel, die Frage eines größeren Mitspracherechtes der nordirischen Behörden und gleiche Rahmen- und Wettbewerbsbedingungen. Auch ein EU-Sondergipfel noch im Oktober ist bereits im Gespräch.

Laut EU-Diplomaten ist Barnier mit den bisherigen britischen Vorschlägen für eine Brexit-Vereinbarung unzufrieden und setzte Großbritannien zur Nachbesserung eine Frist bis zu diesem Dienstagabend. Sollte es jetzt keine Einigung geben, müssten die Brexit-Gespräche nach dem für Donnerstag und Freitag angesetzten regulären EU-Gipfel fortgeführt werden, sagte Barnier demnach in Luxemburg.

Auch der irische Außenminister Simon Coveney forderte, Großbritannien müsse bis zum Abend einen Gesetzesentwurf vorlegen, über den dann die EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel in Brüssel entscheiden sollten. „Ein Deal ist schwierig, aber möglich.“ Mehrere EU-Außenminister zeigten sich allerdings skeptischer.

Die französische Regierung sah am Dienstag „eine positive Dynamik“, auch die deutsche Regierung nannte es „unbestreitbar, dass es Fortschritte gegeben hat.“ Ein deutscher Regierungsvertreter zeigte sich aber „skeptisch“, dass bis Mittwoch und damit noch rechtzeitig für den Gipfel am Tag darauf eine fertige Einigung vorliegen werde.

Die finnische Europa-Ministerin Tytti Tuppurainen sagte, die EU müsse sich darauf vorbereiten, dass es keine Scheidungsvereinbarung, sondern eine erneute Verschiebung des Brexit-Termins geben werde. Die Zeit für einen geordneten Brexit, also mit einer Vereinbarung über die künftigen Beziehungen, wird knapp. Premierminister Boris Johnson will, dass Großbritannien am 31. Oktober die EU verlässt. Die Details einer Einigung sollen beim EU-Gipfel diese Woche vereinbart werden, bevor am Samstag das britische Parlament darüber abstimmen soll.

Barnier sagte vor seinen Beratungen, es sei höchste Zeit, dass die Regierung in London „ihre guten Absichten in einen Gesetzestext“ gieße. „Eine Vereinbarung zu erreichen, ist immer noch möglich. Offensichtlich muss jedes Abkommen für alle funktionieren - für das ganze Vereinigte Königreich und für die gesamte Europäische Union.“

Der polnische Europa-Minister Konrad Szymanski erklärte vor Beginn der Beratungen in Luxemburg, es gebe Grund zu „vorsichtigem Optimismus“. Auf beiden Seiten seien Bemühungen um eine Einigung erkennbar.

Außenminister Alexander Schallenberg zeigte sich optimistisch, aber schloss nicht aus, dass ein zweiter Gipfel nötig sein werde. Den EU-Ländern würden noch 16 Tage bleiben, um zu einer Lösung der Brexit-Frage zu kommen, sagte er. Er sei „guter Dinge“, dass dies gelingen werde, da das gemeinsame Interesse bestehe, einen „harten Brexit“ - also einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU- zu vermeiden, so Schallenberg. Aber es sei noch zu früh zu sagen, ob es dafür nach dem Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs diese Woche einen zweiten Gipfel brauchen werde.

Derzeit spricht viel dafür, dass zumindest noch technische Arbeiten nach dem Europäischen Rat der EU-Staats- und Regierungschefs erforderlich sind. Auch ein weiterer Brexit-Sondergipfel vor Monatsende wird von Diplomaten nicht ausgeschlossen. Planmäßig soll Großbritannien die EU am 31. Oktober verlassen.

Frankreich ist bereit, eine erneute Verschiebung des Brexit-Termins zu diskutieren. Aber eine längere Frist werde die Probleme nicht beseitigen, sagte die Staatssekretärin für Europa-Angelegenheiten, Amelie de Montchalin. „Zeit allein ist keine Lösung.“ Nötig sei ein „signifikanter politischer Wandel“ in Großbritannien, um eine Diskussion über eine Fristverlängerung aufzunehmen. Ein solcher Wandel könne die Aussicht auf eine Wahl oder ein Referendum sein, „etwas, das die politische Dynamik verändert“.

Es gebe da „einigen Optimismus“, sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. „Anderenfalls werden wir sehr wahrscheinlich noch einen Gipfel später in diesem Monat brauchen.“

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sagte in Berlin, man werde bis zur letzten Minute verhandeln, um ein Ergebnis zu erzielen. Allerdings wirke eine Lösung für die irische Grenze wie eine „Quadratur des Kreises“. Jetzt sei klar, dass Großbritannien auch aus der Zollunion mit der EU austreten wolle, das mache die Gespräche so kompliziert. Einerseits gebe es künftig eine Binnenmarktgrenze mitten auf der irischen Insel. Andererseits habe Großbritannien im Karfreitagsabkommen zugesagt, dass es keine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland geben dürfe.

Die künftige Ausgestaltung der Grenze zwischen Irland und Nordirland ist der größte Streitpunkt bei den Brexit-Gesprächen. Nach einem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union verliefe eine EU-Außengrenze mitten durch die irische Insel. Viele sehen dadurch nicht nur immense Schwierigkeiten für Zollkontrollen und Handel, sondern auch für den mühsam errungenen Frieden in Nordirland und das Karfreitagsabkommen zwischen pro-britischen und pro-irischen Gruppen von 1998.

Indes führen die Anti-Brexit-Organisationen Pro-Europa und Best for Britain am Donnerstag vor Gipfelstart eine Protestveranstaltung durch. Sie wollen auf die aus ihrer Sicht gegebene weitverbreitete Ablehnung des Brexit unter den britischen Bürgern hinzuweisen. Etwa sollen auf Filmmaterial Mimiken des britischen Premiers Boris Johnson vorgeführt werden, teilten die Organisation am Dienstag mit.