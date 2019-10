EU-Minister verschieben Entscheidung zu Westbalkan erneut

Die EU-Minister haben eine Entscheidung zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien erneut verschoben. Eine Einigung konnte in dieser Frage laut Außenminister Alexander Schallenberg am Dienstag beim Allgemeinen Rat in Luxemburg nicht erzielt werden. Die EU-Staaten konnten sich wegen des Widerstands Frankreichs nicht auf den Start von Beitrittsverhandlungen einigen.

Die Diskussion werde beim EU-Gipfel der Europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel diese Woche fortgesetzt, hieß es. Danach werde das Thema auf dieser Basis wieder auf Ratsebene behandelt werden. Schallenberg hofft, dass dann ein Deal festgemacht werden kann.

Er sieht darin „noch kein Scheitern“, sondern es werde weiter diskutiert. „Eine ganz klare Mehrheit der Mitgliedsstaaten will Grünes Licht für Albanien und Nordmazedonien“, so der Minister. Die Diskussionen am Dienstag beschrieb er als „durchaus emotionell und schwierig“. Sie würden fortgesetzt, da es um eine „ganz wesentliche Weichenstellung der Zukunft der europäischen Integration“ ginge.

Diplomaten sagten, EU-Ratspräsident Donald Tusk habe sich einverstanden erklärt, dass das Thema nun beim EU-Gipfel diese Woche beraten werde. Die EU-Kommission hat Albanien und Nordmazedonien bereits im vergangenen Jahr bescheinigt, alle notwendigen Reformen für Beitrittsgespräche umgesetzt zu haben. Die Mitgliedstaaten haben seitdem ihre Entscheidung über den Start wegen des Widerstands einzelner EU-Länder zweimal verschoben. Denn Beschlüsse in diesem Bereich müssen einstimmig gefasst werden. Gegen Albanien sprachen sich am Dienstag neben Frankreich dem Vernehmen nach auch die Niederlande und Dänemark aus.

Bei den Europaministern wurde laut Diplomaten deshalb auch kurzzeitig der Vorschlag erwogen, die Frage der Beitrittgespräche beider Staaten zu entkoppeln. Bei Nordmazedonien hätten die EU-Staaten demnach jetzt grünes Licht geben sollen, der Beschluss zu Albanien wäre aber auf März 2020 verschoben worden. Auch dies habe Frankreich aber abgelehnt. Mit Blick auf den Gipfel sei „jetzt wieder alles offen“, sagte ein Diplomat.

Ein deutscher Regierungsvertreter ging davon aus, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Thema am Mittwoch auch beim deutsch-französischen Ministerrat gegenüber Präsident Emmanuel Macron ansprechen wird. „Das ist kein Thema, das wir jetzt unter ferner liefen behandeln“, hieß es. Deutschland stehe zu der Entscheidung, mit beiden Ländern Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Dies sei „für die strategische Situation der EU eine entscheidende Frage“.