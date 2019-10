Vorarlberger ÖVP und Grüne starten „vertiefendes Gespräch“

Vorarlberger Grüne und ÖVP werden am Donnerstag in ein „vertiefendes Gespräch“ und voraussichtlich ab Montag in Regierungsverhandlungen einsteigen. Das erklärte Grünen-Landessprecher Johannes Rauch nach einem zweistündigen Sondierungsgespräch mit ÖVP-Chef Landeshauptmann Markus Wallner. Am Donnerstag soll der Fahrplan festgelegt werden, ab Montag werde über Inhalte gesprochen, so Rauch.

Die Gesprächsrunde am Donnerstag wird schon von den Verhandlungsteams der beiden Parteien bestritten. Für die ÖVP werden außer Wallner auch Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser, Klubobmann Roland Frühstück sowie Landesgeschäftsführer Dietmar Wetz am Tisch sitzen. Die Grünen werden vertreten durch Rauch, Landesrätin Katharina Wiesflecker, den wahrscheinlichen zukünftigen Klubobmann Daniel Zadra sowie die Dornbirner Stadträtin Juliane Alton.

Nach Angaben von Rauch wurde im Sondierungsgespräch noch nicht über Inhalte gesprochen. „Wir haben eine gute Gesprächsbasis, der nächste Schritt folgt am Donnerstag“, so der langjährige Landessprecher der Vorarlberger Grünen. In der Gesprächsrunde vom Donnerstag gelte es Eckpunkte für die nachfolgenden Koalitionsverhandlungen abzustecken. Nur wenn die Parteien am Donnerstag auf gar keinen grünen Zweig kämen, würden diese abgesagt - wovon nicht auszugehen ist.

Wallner möchte die Regierungsverhandlungen so zeitig abschließen, dass eine Angelobung der neuen Regierung am 6. November möglich wird. Rauch meinte, man werde die Gespräche „so zügig führen wie möglich, so lange wie notwendig“.

Indes sind nun alle 166.130 bei der Vorarlberger Landtagswahl vergangenen Sonntag abgegebenen Stimmen (165.211 davon gültig) ausgezählt. Die am Dienstag noch ausgewerteten 2.140 (gültigen) Wahlkarten- und Briefwahlstimmen haben wenig geändert. Sie schlugen sich nur im Zehntelprozent-Bereich der Stimmenanteile nieder. Der Mandatsstand blieb unverändert 17 ÖVP, 7 Grüne, 5 FPÖ, 4 SPÖ und 3 NEOS.

Die Stimmenanteile von ÖVP, FPÖ und SPÖ fallen letztlich etwas niedriger aus, während Grüne und NEOS - wie immer - nach Auswertung der Wahlkarten besser dastanden als am Wahlsonntag. Die Änderungen waren aber nur marginal, weil in Vorarlberg der größte Teil der Briefwahl - nämlich die am Postweg bzw. schon vor dem Wahltag persönlich bei den Wahlbehörden abgegebenen Stimmen - bereits am Sonntag mitgezählt wird.

Von den sieben Kleinparteien, die es ebenfalls auf die Stimmzettel geschafft hatten, kam keine einzige auch nur in die Nähe der Fünf-Prozent-Marke. Am besten schnitten noch Heimat aller Kulturen (HAK) mit 1,86 Prozent und „Xi - Chance Zukunft“ mit 1,50 Prozent ab.

Die Auszählung der Wahlkarten inklusive der Vorzugsstimmen führte indes zu einzelnen Verschiebungen auf den Mandatsplätzen. Große Überraschungen blieben aber aus. „Vorzugsstimmenkaiser“ war erneut Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), der durch die Wahlkarten die 80.000er-Grenze knackte. Mit 80.318 Vorzugsstimmen blieb er aber unter den gut 90.000, die er bei seinem ersten Antreten 2014 erreichte.

FPÖ-Spitzenkandidat Christof Bitschi lag nach Auszählung der Wahlkarten bei 23.123 Vorzugsstimmen. Dabei erhielt er mehr Vorzugsstimmen als seine Partei insgesamt Stimmen - 23.011 Wahlberechtigte machten ihr Kreuz bei den Freiheitlichen. Mit bedeutend größerem Abstand gelang das auch Wallner: 71.911 Vorarlberger stimmten für die ÖVP. In Vorarlberg können die Wähler innerhalb der von ihnen gewählten Partei insgesamt fünf Vorzugsstimmen vergeben, bis zu zwei davon für ein und denselben Kandidaten.

Amtlich wird das Ergebnis mit der Sitzung der Landeswahlbehörde am 18. Oktober. Nach der Verlautbarung beginnt die vierwöchige Frist, binnen der die Wahl beim Verfassungsgerichtshof angefochten werden kann.