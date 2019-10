Bei einem schweren Busunglück sind in Saudi-Arabien 35 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur SPA prallte am Mittwochabend in Medina ein Bus mit einer Baumaschine zusammen. Bei den Opfern handelte es sich Medienberichten zufolge um arabische und asiatische Pilger.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter