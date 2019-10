SS-Runen und Hakenkreuze auf Vorarlberger Gebäudefassaden

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in Lauterach (Bezirk Bregenz) nationalsozialistische Symbole auf Gebäudefassaden, Fenster, Verkehrsschilder und Werbetafeln gesprüht. An insgesamt fünf Tatorten an der Bundesstraße, dem Badweg und dem Dammweg hinterließen die Sprayer Hakenkreuze und SS-Runen, so die Vorarlberger Polizei. Die Exekutive bittet um Hinweise.

Die Hakenkreuze in schwarzer Farbe seien teils frei, teils mit Schablonen aufgesprüht worden. Der Tatzeitpunkt liege zwischen 22.00 Uhr abends und 7.00 Uhr früh.