Hoffnung auf Gipfel-Deal zum Brexit

Nach der Klärung der wichtigsten Brexit-Fragen hoffen die Europäische Union und Großbritannien auf einen Deal beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag. Zwei Wochen vor dem geplanten EU-Austritt der Briten am 31. Oktober hatten Experten beider Seiten am Mittwoch entscheidende Fortschritte erzielt. Nach Angaben eines EU-Diplomaten lag aber noch kein Vertragstext vor.

Die Experten erreichten Einigkeit bei Fragen, die lange als die größten Hürden galten, darunter die Vermeidung einer Zollgrenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland. Doch gelang zunächst keine Gesamteinigung, weil noch komplizierte Details offen waren. Auf EU-Seite herrschte Sorge, dass die Zeit zu knapp werden könnte. Laut diplomatischen Kreisen in Brüssel lag auch noch keine politische Zustimmung Johnsons zur Einigung der Unterhändler vor.

Der Brexit-Experte des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, sagte nach einer Unterrichtung durch EU-Unterhändler Michel Barnier: „Es gibt Möglichkeiten für eine Einigung, aber es ist noch nicht vollbracht.“ Verhofstadt erkannte an, dass es einen „fundamentalen Wandel“ auf britischer Seite gegeben habe. Die offene Frage sei, ob das britische Unterhaus zustimmen werde.

Johnsons Zugeständnisse an die EU könnten die nötige Unterstützung im britischen Parlament aufs Spiel setzen. Der Premier hat keine Mehrheit im Unterhaus und ist auf jede Stimme angewiesen. Knackpunkt könnte sein, dass künftig wohl doch eine Zollgrenze zwischen der EU und Großbritannien in der Irischen See verlaufen soll. Ein solcher Vorschlag war schon einmal in London auf heftigen Widerstand gestoßen, vor allem bei der nordirischen Protestantenpartei DUP.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Die DUP könne den aktuellen Vorschlägen zum Brexit nicht zustimmen, hieß es auch von Parteichefin Arlene Foster und Fraktionschef Nigel Dodds in einem Statement. „Nach heutigem Stand können wir die Vorschläge zu Zoll- und Einwilligungsfragen nicht unterstützen, und es besteht ein Mangel an Klarheit in Bezug auf die Mehrwertsteuer“, hieß es darin laut Tageszeitung „Guardian“. „Wir werden weiterhin mit der Regierung zusammenarbeiten, um ein vernünftiges Abkommen zu erzielen, das für Nordirland funktioniert und die wirtschaftliche und verfassungsmäßige Integrität des Vereinigten Königreichs schützt.“

Das Parlament soll auf einer Sondersitzung am Samstag über die angestrebte Vereinbarung abstimmen. Es ist die erste außerordentliche Sitzung an einem Samstag seit 37 Jahren. Zunächst soll am Donnerstag darüber abgestimmt werden, ob das Treffen stattfinden kann.

Die frühere Tory-Abgeordnete Anna Soubry meinte, Johnsons Brexit-Deal sei schlechter als der seiner Vorgängerin Theresa May, der drei Mal vom Parlament abgelehnt worden war. Die Zeit für unabhängige Bewertungen und Analysen sei zu knapp, schrieb Soubry auf Twitter. Sie führt eine Gruppe proeuropäischer ehemaliger Tory- und Labourabgeordneter an.

Johnson hatte am Mittwoch in London für sein Abkommen geworben, unter anderem bei einem einflussreichen Komitee von Politikern seiner Partei im Unterhaus. Abgeordnete berichteten, dass er in einer Rede den Weg zum Deal mit einer Tour auf den Mount Everest verglich.

Österreich Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein sprach sich vor dem EU-Gipfel nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dafür aus, einen ungeordneten EU-Austritt Großbritanniens zu verhindern. „Es liegt im Interesse Österreichs und der Menschen in Europa, einen harten Brexit zu verhindern“, sagte Bierlein laut einer Stellungnahme am Donnerstag.

Die Bundeskanzlerin dankte Juncker für das „sehr konstruktive Gespräch in freundschaftlicher Atmosphäre“ im Vorfeld des EU-Gipfels. Im Fokus standen laut Aussendung des Bundeskanzleramtes unter anderem die aktuellen Entwicklungen zum Brexit und der EU-Erweiterungsprozess. Ein ursprünglich geplantes Treffen Bierleins mit der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen musste aus Termingründen entfallen. Die Kanzlerin wird von der Leyen aber beim Gipfel treffen.

„Österreich ist und bleibt ein verlässlicher Partner der Staaten Südosteuropas und plädiert ausdrücklich für die Eröffnung der EU-Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien im Sinne der Glaubwürdigkeit der EU“, betonte Bierlein weiter. Frankreich hatte den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit beiden Ländern blockiert.

Die Kanzlerin sprach darüber hinaus auch die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Türkei an und verurteilte den türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien scharf. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen auch über die Türkei beraten, vor allem über ein Waffenembargo.

Bierlein nahm anschließend an einem „Abstimmungstreffen“ der Nettozahler zum EU-Mehrjahresbudget teil. Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande stemmen sich gegen eine Erhöhung des EU-Haushalts und fordern, dass der Ausgabenrahmen des künftigen EU-Budgets weiter bei einem Prozent der europäischen Wirtschaftskraft bleiben soll.