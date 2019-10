50-Jähriger nach Messerattacke in OÖ in Lebensgefahr

Ein 50-Jähriger soll in Oberösterreich am Mittwochabend von seiner Freundin (45) mit einem Messer attackiert und in den Bauch gestochen worden sein. Der Mann befand sich am Donnerstag in Lebensgefahr. Die Tat wurde in der gemeinsamen Wohnung in Haslach im Bezirk Rohrbach verübt. Nachbarn hatten einen Streit gehört und die Exekutive verständigt, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Der Mann wurde ins Klinikum Rohrbach eingeliefert und sofort operiert. Am Donnerstag lag er auf der Intensivstation, bestätigte eine Sprecherin des Spitals der APA.

Die aus der Ukraine stammende 45-Jährige wurde am Nachmittag mit Hilfe eines Dolmetschers einvernommen. Am Mittwoch hatte sie sich widerstandslos festnehmen lassen, die Tat gegenüber der Polizei aber bestritten.