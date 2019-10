Kämpfe in Nordsyrien unterbrochen

Die Türkei will die Einigung mit den USA über eine Aussetzung der Offensive in Nordsyrien nicht als Waffenruhe verstanden wissen. Die Offensive werde nicht gestoppt, sondern „unterbrochen“, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Donnerstag. Cavusoglu äußerte sich kurz nachdem US-Vizepräsident Mike Pence erklärt hatte, die Türkei und die USA hätten sich auf eine Waffenruhe geeinigt.

Wenn die YPG innerhalb von fünf Tagen abgezogen sei, ihre schweren Waffen abgelegt und ihre Stellungen zerstört habe, werde die Offensive aber enden, fügte er hinzu. Nur zwei legitime Seiten könnten eine Waffenruhe vereinbaren, sagte er zur Erklärung. Die Türkei betrachtet die YPG als Terrororganisation.

US-Präsident Donald Trump lobte die von den USA verkündete Einigung mit der Türkei in höchsten Tönen. „Das ist ein großartiger Tag für die Zivilisation“, sagte Trump am Donnerstag in Fort Worth in Texas. „Das ist ein unglaublicher Ausgang.“

Die Türkei geht seit einer Woche gegen die von der YPG kontrollierte Autonomieregion im Nordosten Syriens vor, nachdem die USA den Abzug ihrer Truppen aus der Region verkündet hatte. Zuvor unterstützten die USA die kurdische Miliz, die ihr wiederum half, die Terrormiliz IS zu bekämpfen. Die Türkei sieht die YPG allerdings als Terrororganisation. Sie betrachtet die YPG als Bedrohung, weil sie mit den kurdischen PKK-Rebellen in der Türkei eng verbunden ist.