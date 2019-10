Landwirt im Flachgau von Stier schwer verletzt

Ein Landwirt in Seekirchen am Wallersee im Salzburger Flachgau ist am Donnerstagabend von einem Jungstier schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der 71-Jährige auf dem Bauernhof eine Kuh in einen Melkstand treiben, dabei wurde er von einem zweijährigen Stier attackiert. Das Rind warf den Mann einen Meter in die Luft und setzte seine Attacke auf den am Boden liegenden Landwirt fort.

Erst ein zufällig anwesender Viehhändler und andere Personen, die ebenfalls zu Hilfe eilten, konnten das rabiate Tier mit Mistgabeln vertreiben. Sie hoben den Verletzten zum Schutz vor dem Stier hinter eine Mauer. Der 71-Jährige wurde in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.