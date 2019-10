Wien-Turnier bringt Thiem - Tsonga und Novak - Monfils

Das Wiener ATP-Turnier bringt in der ersten Runde gleich zweimal das Duell Österreich gegen Frankreich. Der topgesetzte Tennis-Star Dominic Thiem bekommt es mit Jo-Wilfried Tsonga zu tun, Dennis Novak trifft auf den als Nummer vier gesetzten Gael Monfils. Das ergab die Auslosung am Samstag für die am Montag beginnenden Erste Bank Open.