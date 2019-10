Salzburg bei Sturm nur 1:1, LASK deklassierte Mattersburg

Der LASK ist in der 11. Runde der Fußball-Bundesliga bis auf drei Punkte an Tabellenführer Red Bull Salzburg herangerückt. Der Titelverteidiger kam am Samstag in Graz gegen Sturm nur zu einem 1:1, die Linzer erzielten beim 7:2 gegen Mattersburg erstmals in der Bundesliga-Geschichte (seit 1974) sieben Tore. Die Admira gewann das Kellerderby beim SCR Altach 4:1 und verließ damit das Tabellenende.

Die Runde wird am Sonntag mit den Partien SKN St. Pölten - Austria Wien und WSG Tirol - TSV Hartberg (jeweils 14.30) sowie Rapid Wien - WAC (17.00) abgeschlossen.