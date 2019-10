Nach Titelverteidiger Neuseeland und Ex-Champion England hat auch Wales das Halbfinale der Rugby-WM in Japan erreicht. Gegen Frankreich gelang am Sonntag in Oita ein hart erkämpfter 20:19-(10:19)-Erfolg. Gegner in der Vorschlussrunde am kommenden Sonntag ist entweder Gastgeber Japan oder der ehemalige Titelträger Südafrika, die ab 12.15 Uhr MESZ aufeinandertrafen.

