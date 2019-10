Ein 46-jähriger Autolenker hat am Montag um 6.40 Uhr eine 84-Jährige, die in Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) die Straße überqueren wollte, mit seinem Pkw erfasst. Die Frau wurde gegen die Motorhaube geschleudert, von dem Wagen mehrere Meter mitgeschleift und unter dem Motorraum eingeklemmt. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen, berichtete die oberösterreichische Polizei am Montag.

