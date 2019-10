Ein Jäger ist am vergangenen Samstagnachmittag in Leogang (Pinzgau) auf einem steilen Steig gestürzt und laut Polizei rund 70 Meter in die Tiefe gefallen. Der 65-jährige Einheimische war mit zwei Begleitern unterwegs, um die Gämsen in seinem Revier zu zählen. Der Unfall passierte auf rund 1.500 Metern Seehöhe. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Tauernklinikum Zell am See.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter