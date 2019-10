In Alland (Bezirk Baden) ist am Montag ein Toter in einem Bachbett unter der Stephaniebrücke gefunden worden. „Es gibt keine Anzeichen auf ein Gewaltverbrechen“, bestätigte Polizeisprecher Heinz Holub auf Anfrage einen „Heute“-Onlinebericht. Eine kriminalpolizeiliche Leichenbeschau soll im Laufe des Tages durchgeführt werden. Bei dem Mann dürfte es sich um einen Osteuropäer handeln.

