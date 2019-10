33-Jähriger attackierte Eltern in NÖ mit Elektrokabel

Ein 33-Jähriger soll in St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) seine Eltern mit einem Elektrokabel attackiert und bedroht haben. Das Paar rief vergangenen Samstagabend nach wiederholten Angriffen die Polizei, der Mann wurde laut Polizei festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft beauftragte ein psychiatrisches Gutachten. U-Haft wurde beantragt.

Der 33-Jährige aus dem Bezirk Amstetten dürfte seit Mittwoch der Vorwoche immer wieder aggressiv geworden und auf seine Eltern losgegangen sein, teilte die Polizei am Montag mit. Zunächst soll er seine Mutter im Esszimmer mit einem Besen geschlagen, bedroht und leicht verletzt haben. Einen Tag darauf, vergangenen Donnerstagabend, soll der Mann seinen Vater im Garten mit einem Pflasterstein attackiert und bedroht haben. Am Samstag soll er gegen 14.30 Uhr seine Mutter in der Küche mit einem Elektrokabel angegriffen und mit dem Umbringen bedroht haben, drei Stunden später soll er auf diese Weise auf seinen Vater losgegangen sein. Laut einem „Kurier“-Onlinebericht soll der Mostviertler versucht haben, seine Eltern mit dem Kabel zu erdrosseln. Das Paar wurde nicht verletzt.

Der Verdächtige war beim Eintreffen der Polizei „verwirrt und desorientiert“, er wurde in das Landesklinikum Mostviertel Mauer gebracht und am Sonntag in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Die Zurechnungsfähigkeit des 33-Jährigen soll mithilfe eines Gutachtens geklärt werden.