Sturm zieht durch Texas

Ein Unwettertief hat im Süden der USA erhebliche Zerstörung hinterlassen. Im texanischen Dallas wütete am Sonntagabend ein Tornado, wie die Stadt bestätigte. Der Wirbelsturm beschädigte laut US-Medien viele Wohnhäuser und Geschäfte im Norden der Metropole. US-Medien berichteten unter Berufung auf Einsatzkräfte von mehreren Verletzten. Getötet wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Im Netz veröffentlichte Aufnahmen aus Dallas zeigten den gewaltigen herabgesenkten Tornado-Trichter, der sich eine Schneise durch Stadtgebiete bahnte und erhebliche Schäden anrichtete. Die Stadtverwaltung warnte vor Gewittern und rief die Anrainer in den betroffenen Gegenden auf, in ihren Häusern zu bleiben und sich von herabgestürzten Stromleitungen fernzuhalten. Mehrere Schulen blieben wegen erheblicher Schäden am Montag geschlossen. Mehr als 150.000 Haushalte waren allein in Texas nach Angaben des Portals „poweroutage.us“ zeitweise ohne Strom.

Das Tief erstreckt sich sichelförmig durch mehrere Bundesstaaten im Süden und im Zentrum der USA. In Texas‘ nordöstlichen Nachbarbundesstaat Arkansas berichteten Lokalmedien unter Berufung auf die Katastrophenschutzbehörde von mindestens einem Toten. Der US-Wetterdienst warnte in mehreren Bundesstaaten vor möglichen Tornados oder schweren Gewittern.