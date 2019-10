Das britische Unterhaus wird an diesem Montag nicht über die von Premierminister Boris Johnson und der EU ausgehandelte Brexit-Vereinbarung abstimmen. Das teilte Parlamentspräsident John Bercow am Nachmittag in London mit und widerspricht damit einem Wunsch der Regierung.

