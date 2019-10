Das britische Unterhaus hat am Dienstag gegen den Brexit-Zeitplan von Premierminister Boris Johnson gestimmt. Das Votum ist ein schwerer Rückschlag für sein Ziel, die EU am 31. Oktober zu verlassen. Zuvor hatte das Parlament den Gesetzesrahmen für den Brexit-Deal im Grundsatz gebilligt und in einer ersten Abstimmung für das zwischen Johnson und der EU vereinbarte Paket votiert.

