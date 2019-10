75-Jähriger nach Unfall mit E-Bike in Tirol verstorben

Nach einem Unfall mit seinem dreirädrigen E-Bike am vergangenen Samstag in Hinterthiersee im Tiroler Bezirk Kufstein ist ein 75-Jähriger am Dienstag in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war auf einer steil abfallenden Landesstraße in einer Rechtskurve zu Sturz gekommen, berichtete die Polizei.

Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde der 75-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.