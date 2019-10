Ex-Nationalratsabgeordneter zu drei Jahren Haft verurteilt

Ein früherer Nationalratsabgeordneter ist am Mittwoch in Graz wegen Körperverletzung und versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung zu drei Jahren Haft - davon ein Jahr unbedingt - verurteilt worden. Er soll nach einem Fußballspiel in Graz einen Mann mit Fäusten traktiert und gegen Körper und Kopf getreten haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.