Hälfte aller Nordkoreaner laut UNO unterernährt

Fast die Hälfte aller Nordkoreaner sind einem neuen Bericht des zuständigen UN-Sonderberichterstatters zufolge unterernährt. Dabei handle es sich um rund elf Millionen Menschen, sagte Sonderberichterstatter Tomás Ojea Quintana am Dienstag einem Komitee der UN-Vollversammlung in New York. Schuld daran sei vor allem die fehlgeschlagene Wirtschafts- und Agrarpolitik der nordkoreanischen Regierung.

140.000 Kinder seien in diesem Jahr von Unterernährung betroffen, 30.000 von ihnen hätten deswegen ein erhöhtes Todesrisiko.