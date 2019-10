200 Mio. Dollar zu Bekämpfung von HIV und Sichelzellenanämie

Die US-Regierung und die Stiftung von Bill Gates wollen in den kommenden vier Jahren rund 200 Millionen Dollar in die Entwicklung von Gentherapien zur Behandlung von Sichelzellenanämie und HIV investieren. Francis Collins, Direktor der Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH) teilte mit, es solle vor allem dafür gesorgt werden, dass mögliche Behandlungen weltweit verfügbar und bezahlbar seien.

Die Gentherapie ist ein noch neuer Bereich der Medizin, der darauf abzielt, fehlerhafte Gene im Körper zu ersetzen, die für Erkrankungen verantwortlich sind. Sie bietet vielversprechende Chancen in der Bekämpfung von Sichelzellenanämie und HIV. Allerdings sind die Behandlungen kompliziert und kostspielig, womit sie in ärmeren Ländern kaum infrage kommen. Die NIH und Gates‘ Stiftung strebten nun innerhalb der nächsten sieben bis zehn Jahre klinische Studien in den USA und in Ländern in der Subsahara-Region an, hieß es.

Nach Angaben der NIH leben etwa 95 Prozent der weltweit 38 Millionen mit HIV infizierten Menschen in Entwicklungsländern, darunter 67 Prozent in der Subsahara-Region. Rund die Hälfte der Fälle bleibt dort unbehandelt. In den USA sind laut NIH rund 1,1 Millionen Menschen von der Krankheit betroffen.

Rund 100.000 Menschen in den USA sind an Sichelzellenanämie erkrankt. Weltweit sollen nach NIH-Prognosen in den kommenden 30 Jahren 15 Millionen Babys mit der Krankheit geboren werden, darunter 75 Prozent in der Subsahara-Region.

Bei der Sichelzellenanämie, einer erblichen Blutkrankheit, ist das Blut zähflüssiger als im gesunden Organismus - feinste Blutgefäße können verstopfen und so Organe schädigen. Von der Krankheit betroffen sind vorwiegend Menschen afrikanischen Ursprungs.