Salzburg-Goalie Stankovic fällt vier bis sechs Wochen aus

Fußball-Meister Red Bull Salzburg muss etwa vier bis sechs Wochen auf Cican Stankovic verzichten. Der Einsergoalie erlitt am Mittwoch im Champions-League-Spiel gegen SSC Napoli einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel, wie die „Bullen“ am Donnerstagnachmittag bekanntgaben.

Damit steht Stankovic, der in den jüngsten vier Länderspielen als ÖFB-Stammkeeper fungierte, auch dem österreichischen Nationalteam in den abschließenden EM-Qualifikationspartien am 16. November in Wien gegen Nordmazedonien und am 19. November in Riga gegen Lettland nicht zur Verfügung.