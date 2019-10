Haus der Geschichte: Besucherrekord am Nationalfeiertag

Einen Besucherrekord verzeichnete das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) am gestrigen Nationalfeiertag: 2.723 Besucher nahmen bei freiem Eintritt Wartezeiten von über einer Stunde in Kauf, um die normalerweise in München aufbewahrte Ostarrichi-Urkunde zu sehen, die bis 3. November in Wien gastiert.

„Ich freue mich sehr über das große Interesse,“ so hdgö-Direktorin Monika Sommer, die sich für „die Geduld der Wartenden und das Verständnis für die nötigen, konservatorischen Maßnahmen zum Schutz der Ostarrichi-Urkunde“ bedankte.