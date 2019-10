Isolierte Familie: Richter besichtigt Hof in Ruinerwold

Im mysteriösen Fall der jahrelang isoliert lebenden Familie vom Dorf Ruinerwold in den Niederlanden wird nun das Gericht den Bauernhof besichtigen. Das bestätigte am Mittwoch ein Gerichtssprecher in Assen im Osten der Niederlande. Das Gericht muss zudem entscheiden, ob ein 67-jähriger Niederländer und ein 58 Jahre alter Österreicher weiter in U-Haft bleiben.

Sie werden verdächtigt, sechs heute junge Erwachsene neun Jahre lang auf dem Hof festgehalten zu haben. Motiv und Hintergründe sind noch unklar. Auf dem abgelegenen Hof im 4.000-Einwohner-Dorf Ruinerwold war die Familie vor gut zwei Wochen entdeckt worden. Ein 25-Jähriger hatte zuvor in einer Gasthaus um Hilfe gebeten. Der Vater soll mit seinen sechs Kindern neun Jahre lang isoliert von der Außenwelt gelebt haben.

Die Kinder, heute 18 bis 25 Jahre alt, hatten angegeben, dass der 67-Jährige ihr Vater sei. Da sie aber niemals bei den Behörden gemeldet waren, will die Staatsanwaltschaft nun über einen DNA-Test die Verwandtschaft feststellen lassen. Der Österreicher hatte den Hof gemietet. Der 58-jährige Österreicher dürfte zwar nicht mit der Familie gelebt haben, ihm wird aber auch Freiheitsberaubung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hatte die Verlängerung der Untersuchungshaft für beide Verdächtigen beantragt. Darüber hat das Gericht noch nicht entschieden.