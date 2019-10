Wer wird kommenden Sommer in Salzburg an der Seite von Jedermann Tobias Moretti als Buhlschaft auf dem Domplatz stehen? Diese Frage soll am kommenden Donnerstag (7. November) bei einer Pressekonferenz in Wien beantwortet werden, bei der Moretti selbst seine neue Bühnenpartnerin vorstellen wird. Inszeniert wird das Stück erneut von Michael Sturminger.

