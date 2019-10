Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Tod ihres Anführers Abu Bakr Al-Baghdadi bestätigt. Der IS veröffentlichte am Donnerstag eine entsprechende Audio-Botschaft über ihren Medienkanal Al-Furkan. Zugleich ernannte der IS laut der Erklärung Abi Ibrahim Al-Hashimi Al-Qurashi zu seinem neuem Anführer.

