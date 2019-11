Mehrere Tote bei Halloween-Party in Kalifornien

Während einer Halloween-Party in der Nähe von San Francisco sind mindestens vier Menschen durch Schüsse getötet worden. Mehrere weitere Menschen seien bei dem Vorfall in Orinda verletzt worden, teilte die Polizei im Bezirk Contra Costa am Freitag auf Twitter mit. Weitere Einzelheiten würden später bekannt gegeben.

Die Schüsse fielen nach einem Bericht des Senders NBC Bay Area während einer Halloween-Party in einem Haus, das über Airbnb gemietet worden war. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 23.00 Uhr (Ortszeit; 7.00 Uhr MEZ) in der Stadt Orinda rund 30 Kilometer von San Francisco entfernt.

Bereits am Dienstag waren südlich von Los Angeles drei Menschen durch Schüsse während einer Halloween-Feier getötet worden. Neun weitere Menschen wurden verletzt.