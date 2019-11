Tote und Verletzte bei Halloween-Partys in USA und Kanada

Während einer Halloween-Party in der Nähe von San Francisco sind mindestens vier Menschen durch Schüsse getötet worden. Mehrere weitere Menschen seien bei dem Vorfall in Orinda verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag auf Twitter mit. Auch im kanadischen Toronto kam es zu einem Vorfall bei einer Halloween Party. Mindestens sieben Menschen wurden laut Polizei durch Messerstiche verletzt.

Die Schüsse in Kalifornien fielen nach einem Bericht des Senders NBC Bay Area während einer Halloween-Party in einem Haus, das über Airbnb gemietet worden war. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 23.00 Uhr (Ortszeit; 7.00 Uhr MEZ) in der Stadt Orinda rund 30 Kilometer von San Francisco entfernt.

Beamte in Toronto nahmen einen jungen Mann fest, der auf die Partygäste eingestochen haben soll. Informationen zu einem Motiv gab es zunächst nicht. Medienberichten zufolge waren die Beamten am späten Donnerstagabend wegen einer Auseinandersetzung zu der Party im Stadtteil The Annex gerufen worden, wo wegen der Nähe zur Universität viele junge Leute leben. Dort hätten sie die Verletzten gefunden.

Nach Angaben von Rettungskräften waren zwei Opfer lebensgefährlich verletzt, zwei weitere schwer. Die beiden anderen hätten leichte Verletzungen erlitten. Ein siebenter Verletzter, der sich später mit Stichwunden in einem Krankenhaus meldete, soll ebenfalls mit dem Vorfall in Verbindung stehen.

Bereits am Dienstag waren südlich von Los Angeles drei Menschen durch Schüsse während einer Halloween-Feier getötet worden. Neun weitere Menschen wurden verletzt.