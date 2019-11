UNO-Klimakonferenz findet im Dezember in Madrid statt

Die diesjährigen Weltklimakonferenz wird nach der überraschenden Absage Chiles in Madrid ausgerichtet. Die UNO nahm das Angebot Spaniens an, als Ersatz für den ursprünglichen Veranstaltungsort Santiago de Chile einzuspringen, teilten die Vereinten Nationen am Freitag mit. Das Treffen soll nicht verschoben werden, sondern wie geplant vom 2. bis 13. Dezember stattfinden.

Chiles Staatsschef Sebastian Pinera hatte am Mittwoch erklärt, wegen der Unruhen im Land könne die Weltklimakonferenz sowie auch der Asien-Pazifik-Gipfel (APEC) dort nicht stattfinden.

Beim Weltklimagipfel sollen ehrgeizigere Zusagen der Weltgemeinschaft bei der Einsparung von Treibhausgasen bestimmt werden. Die bisherigen Zusagen der Staaten reichen nicht aus, um die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts deutlich unter zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu halten. Darauf hatte sich die Weltgemeinschaft 2015 im Weltklimavertrag von Paris verständigt.