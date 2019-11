AK-Präsidentin Anderl stellt sich hinter Rendi-Wagner

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl hat sich klar hinter SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gestellt und Kritik an deren Parteiführung zurückgewiesen. Rendi-Wagner sei „selbstverständlich die richtige Frau an der richtigen Stelle“. „Sie ist eine tolle Frau, sie macht das. Die Partei muss dafür sorgen, dass auch das Umfeld passt“, sagte Anderl in der Ö1-Radioreihe „Im Journal zu Gast“ am Samstag.

Das Problem sei vielmehr, dass die Themen der SPÖ nicht ankommen, auch wenn sie überzeugt sei, dass es die richtigen Themen seien. Und die SPÖ „muss wieder als geschlossene Kraft auftreten“. Mit Rendi-Wagner habe die Sozialdemokratie „eine ganz tolle Parteivorsitze“, die die Aufgabe übernommen habe als keiner gewollt habe, so Anderl.

Im Wahlergebnis von 21 Prozent sah Anderl keinen Auftrag an die SPÖ, sich an der Regierung zu beteiligen. Die Partei müsse wieder zu einer Kraft werden, die gemeinsam auftritt. „Da fehlt noch einiges dazu“, aber es werde wieder bergauf gehen, zeigte sich die AK-Präsidentin überzeugt.