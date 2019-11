Trump verteidigt Grenzmauer nach Bericht über Löcher darin

US-Präsident Donald Trump sieht nach einem Bericht über die Überwindung seiner Mauer an der Grenze zu Mexiko mittels einfachen Werkzeugs keinen Grund für Zweifel. „Wir haben eine sehr mächtige Mauer“, sagte Trump am Samstag in Washington. „Aber egal wie mächtig, man kann bei aller Fairness alles durchschneiden.“

Zuvor hatte die „Washington Post“ unter Berufung auf nicht namentlich genannte US-Behördenvertreter berichtet, dass Schmuggelbanden mithilfe von für jedermann erhältlichem Werkzeug Löcher in die Grenzanlage geschnitten hätten, um Menschen und Drogen in die USA zu schmuggeln. Eine gerade einmal hundert Dollar teure kabellose Handstichsäge könne die Grenzmauer innerhalb weniger Minuten durchdringen, hieß es in dem Bericht.

„Durchschneiden ist eine Sache, aber das kann schnell repariert werden“, lautete Trumps Kommentar dazu. Dies sei einer der Gründe für die Bauart der Mauer.

Trump hat den Kampf gegen illegale Einwanderung zu einem seiner wichtigsten Aufgaben als US-Präsident erklärt. Dafür will er entlang der gesamten Grenze zu Mexiko eine Mauer errichten. Allerdings weigert sich der US-Kongress, die dafür erforderlichen Mittel freizugeben.